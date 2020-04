Venda de automóveis caiu 86% na primeira quinzena de abril

A ACAP refere que o setor automóvel é "dos mais afetados por esta grave crise” e enviou propostas ao Governo para mitigar os efeitos da pandemia: suspensão do IUC, incentivo ao abate e linhas de crédito são as prioridades.

A venda de automóveis em Portugal caiu 86% na primeira quinzena de abril, segundo informou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). A ACAP indica que, entre entre 1 e 14 de abril, foram registadas apenas 838 novas matrículas de ligeiros de passageiros, menos 86% que em igual período do ano passado – a associação acrescenta que a maioria destas matrículas respeitam a encomendas realizadas antes de 16 de março.

Em comunicado, a ACAP refere que "o setor automóvel é, sem dúvida, dos mais afetados por esta grave crise”, e estima que em apenas duas semanas o Estado português já perdeu 15 milhões de euros em receitas fiscais provenientes da atividade.

Para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19, a ACAP propôs ao Governo um conjunto de propostas para minimizar o impacto desta crise e relançar a procura. A associação pretende a suspensão do Imposto Único de Circulação (IUC), incentivo ao abate e linhas de crédito para o setor (com uma parte do capital a fundo perdido), entre outras medidas. A associação considera ainda que chegou a hora de “um aumento, imediato, da linha de apoio à compra de veículos elétricos", através da duplicação da sua dotação.