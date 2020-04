Espetáculos de John Cleese em Lisboa só em 2021

Os espetáculos de humor do ex-Monty Python, John Cleese, em Lisboa, foram adiados para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. A Everything is New, responsável pela vinda do britânico ao nosso país, já revelou quais as novas datas.

"Em virtude da atual situação provocada pelo Covid-19, e mediante as recomendações da Direção Geral de Saúde, os espetáculos de John Cleese serão adiados para junho de 2021", revela a promotora no Facebook.

Cleese, de 80 anos, era esperado no Coliseu de Lisboa de 3 a 7 de maio, num total de cinco espetáculos. Agora, os bilhetes mantêm-se válidos para sessões a realizar em junho do próximo ano.