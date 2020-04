Cristiano Ronaldo em isolamento social: dos treinos ao regresso aos estudos

Cristiano Ronaldo continua a cumprir o período de quarentena na Madeira e é habitual partilhar com os seguidores alguns momentos do seu dia-a-dia, sobretudo os treinos, que continua a cumprir com a mesma determinação e foco.

Contudo, esta quarta-feira, o internacional português decidiu revelar que neste momento de isolamento social também tem aproveitado para... estudar.

"Desafia-te. Para mim é tempo de estudar", escreveu numa publicação o craque da Juventus.