Sociedade

16 de abril 2020

A desinfecção de carruagens e da estação do Rato do Metro de Lisboa em imagens

Decorreu, esta quarta-feira à noite, entre as 22h00 e as 23h00, na estação do Rato do Metro de Lisboa, a segunda ação de desinfecção, tanto das carruagens como de toda a estação e plataforma. São as imagens de quem continua a trabalhar em plena pandemia para evitar a propagação do surto e garantir uma maior proteção e segurança de quem continua a utilizar os transportes públicos, trabalhadores e clientes. Veja a fotogaleria.