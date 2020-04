Investigadores brasileiros dizem ter descoberto medicamento com 93,4% de eficácia contra o novo coronavírus

Investigadores brasileiros vão começar a testar em pacientes um medicamento que demonstrou ter 93,4% de eficácia contra a infeção causada pelo novo coronavírus em testes in vitro.

Foi esta quarta-feira que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) brasileiro informou, num comunicado citado pela revista Exame, que serão testados cerca de 500 pacientes em cinco hospitais militares no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um em Brasília.

Segundo o ministério, trata-se de um medicamento já conhecido e comercializado e que no Brasil tem um baixo custo e pode ser amplamente encontrado em todo o país. O nome irá permanecer em sigilo para evitar uma corrida às farmácias.

De acordo com a mesma fonte o medicamento em questão não causa efeitos colaterais graves, ao contrário de outros em estudo.

“Temos boas perspetivas que os resultados dessa pesquisa possam ser positivos e assim poderemos ajudar não só o Brasil, como outros países no combate à covid-19”, disse o ministro brasileiro Marcos Pontes.

A investigação, que consiste em simular em computador a interação das moléculas de medicamentos com as proteínas do vírus, testou mais de 2.000 medicamentos – seis apresentaram resultados promissores e destes, dois reduziram significativamente a replicação viral tendo por isso maior viabilidade comercial de serem usados no tratamento contra a covid-19.