Luísa Beirão limpa a casa em lingerie

Um look ousado para dar uso ao aspirador.

A manequim Luísa Beirão publicou, esta quinta-feira, duas fotografias no seu Instagram, onde revela que tem aproveitado este tempo de isolamento social para fazer limpezas em casa. Mas vestida a rigor para a ocasião.

Luísa Beirão surge de lingerie e calças de fato de treino, com um aspirador numa mão e um copo, que leva à boca, na outra.

A modelo aparece com um corpete sensual, semitransparente, e de calças de fato de treino, a segurar no aspirador, mostrando assim estar pronta para iniciar as limpezas.

"Manhã fácil", escreveu na legenda da publicação, acrescentando a famosa hashtag alusiva à pandemia da Covid-19 #stayhome.