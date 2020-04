"Extremamente fútil". Goucha responde a fã que o criticou por usar máscara a combinar com fato

Manuel Luís Goucha continua a trabalhar em plena pandemia de covid-19 e a apresentar diariamente o programa Você na TV, da TVI.

Esta quinta-feira, nas redes sociais, o apresentador quis partilhar uma fotografia após o programa para mostrar o seu regresso a casa, sempre em grande estilo. Com um fato cor-de-rosa, Goucha mostrou que continuar a proteger-se e a usar máscara fora do estúdio. Contudo, esta era uma máscara com um pormenor que não escapou a alguns seguidores: era cor-de-rosa e combinava com o restante look.

Apesar dos elogios, nem todos mostraram gostar da escolha do apresentador. Bastaram alguns minutos para que surgissem as primeiras críticas.

"Acho que com tanta escassez de máscaras, dar importância a uma máscara a combinar com o resto do vestuário é extremamente fútil", lê-se no comentário de uma seguidora à publicação no Instagram.

Goucha parece não ter ficado indiferente ao comentário e respondeu com ironia. "Também acho!", respondeu.