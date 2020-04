Banksy pinta nova obra em plena pandemia mundial

Entre os nove ratos desenhados pelo artista, um deles parece estar a contar no espelho os dias que passaram desde que iniciou a quarentena.

O artista internacionalmente reconhecido Banksy, conhecido pelos seus murais ilegais de mensagens políticas e sociais e que pinta em várias cidades espalhadas por todo o mundo, também está a cumprir o isolamento... esteja onde estiver.

O artista cuja identidade não é conhecida partilhou a sua pintura mais recente na sua conta oficial de Instagram. E advinhem o local? A casa de banho do artista. Banksy decidiu desenhar ratos na sua casa de banho - um animal que costuma utilizar nas suas pinturas como uma referência metafórica às pestes que atingem a sociedade, muitas vezes referindo-se aos seres humanos - onde estes estão a brincar com papel higiénico, um dos produtos que mais rapidamente esgotou nos supermercados nos países quando o novo coronavírus surgiu, a destruir o espelho e a sujar a sanitas. Entre os nove ratos desenhados pelo artista, um deles parece estar a contar no espelho os dias que passaram desde que iniciou a quarentena.

Na legenda escreveu: "A minha mulher odeia que eu trabalhe a partir de casa".