Reino Unido vive mais um dia negro com 861 mortes em 24 horas

É mais um dia negro no Reino Unido devido à pandemia de covid-19. Nas últimas 24 horas morreram 861 pessoas no país, mais 100 do que na quarta-feira. No total, o novo coronavírus já fez 13.729 vítimas mortais.

Já o número de infetados ultrapassou a barreira dos 100 mil, com 103.093 casos confirmados. Nas últimas 24 horas registou-se um aumento de 4.678 novos casos de contágio.

Até às 9h00 desta quinta-feira, foram realizados 417.649 testes de despistagem à covid-19 no Reino Unido.