‘Sei lá - Quarentena Style’. Funcionária do Pingo Doce faz música sobre trabalho em supermercado (com vídeo)

Canção já conta com mais de 20 mil visualizações e promete continuar a fazer sucesso

Diana Days lançou, esta segunda-feira, nas plataformas digitais, uma música intitulada ‘Sei Lá-Quarentena Style’, que é dedicada a todos os trabalhadores de supermercado neste tempo de pandemia de covid-19.

A funcionária do Pingo Doce de Tomar revelou que a letra foi feita pelos seus colegas, a partir da música original da artista Bárbara Tinoco.

“Eu sei lá quando vamos ter papel, eu sei lá.. álcool, luvas ou o gel. Pergunta-me amanhã talvez eu saiba responder (…) Tu sabes lá as filas que eu tenho, tu sabes lá das paletes que eu reponho, tu sabes lá… talvez nem queiras saber”, são alguns versos da canção, que já conta com mais de 21 mil visualizações no Youtube.