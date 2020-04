Mais 753 óbitos nas últimas 24 horas em França. "Estamos a viver uma situação excepcional", afirma diretor-geral de saúde

França é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pelo novo coronavírus. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, seguido de Itália e Espanha.

Nas últimas 24 horas, morreram 753 pessoas infetadas com covid-19 em França, de acordo com o balanço diário feito pelas autoridades de saúde françesas. O país já registou no total 17.920 vítimas mortais devido ao novo coronavírus. Existem 31.305 pessoas hospitalizadas, mais 1.823 do que nas últimas 24 horas.

Por outro lado, pelo oitavo dia consecutivo o número de pessoas que se encontram nos cuidados intensivos diminuiu novamente: atualmente encontram-se 6.248 pessoas internadas em UCI em todo o país. No entanto, o diretor-geral de saúde Jérôme Salomon não deixa de alertar para a situação "anormal" que o país vive. "Mais de 6.000 pessoas estão na Unidade de Cuidados Intensivos. Estamos a viver uma situação excepcional. A pandemia permanece dinâmica: 1.800 pessoas foram hospitalizadas em 24 horas. Isso é um número considerável" aponta.

No país, 108.847 pessoas já foram diagnosticadas com a doença, das quais mais de 32 mil estão curadas. França é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pelo novo coronavírus. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, seguido de Itália e Espanha.