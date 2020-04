Amor em tempos de covid-19. Casal de idosos protagoniza momento que se está a tornar viral nas redes socias

Como Lou tem 98 anos e faz parte do grupo de risco teve de ficar isolado e cumprir com as normas de distanciamento social. No entanto, isso não o impediu de surpreender a mulher.

O amor em tempos de pandemia já resultou em várias histórias partilhas nas redes sociais. A mais recente é a de Jackie e Lou. Casados há 38 anos, o casal de idosos, ex-funcionários do exército vivem no Pennsylvania Department of Military and Veterans Affairs, nos Estados Unidos. E devido à covid-19 tiveram de se separar pela primeira vez desde o seu matrimónio.

Como Lou tem 98 anos e faz parte do grupo de risco teve de ficar isolado e cumprir com as normas de distanciamento social. No entanto, isso não o impediu de surpreender a mulher. O idoso decidiu tocar uma música na sua harmónica para Jackie, através de uma janela.

O video foi partilhado pelo Pennsylvania Department of Military and Veterans Affairs e está a tornar-se viral nas redes sociais.