Comissão Europeia simplifica regras do semestre europeu

A Comissão Europeia espera que, apesar do contexto de “elevada incerteza”, os Estados-membros enviem até final de abril os programas de estabilidade e convergência, mas admite documentos simplificados centrados nas políticas orçamentais adotadas em resposta à pandemia de covid-19.

A Comissão pretende que os requisitos de prestação de informação dos Estados-membros no âmbito do processo do semestre europeu sejam aligeirados e, para tal, forneceu orientações mínimas sobre os requisitos para estes programas no âmbito do Comité Económico e Financeiro.

Estes requisitos preveem que os Estados-membros sublinhem as principais iniciativas orçamentais adotadas em resposta à pandemia, bem como as perspetivas e planos para o futuro. O calendário prevê que os países submetam em abril os seus programas nacionais de reformas e programas de estabilidade, de modo a que a Comissão Europeia os analise e proponha recomendações por país em maio, para que estas sejam adotadas pelo Conselho entre junho e julho.