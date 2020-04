Manifestantes armados contra o isolamento social nos EUA

Enquanto a pandemia do novo coronavírus deixa um rasto de destruição nos Estados Unidos, muitos não estão nada contentes com as medidas de isolamento. Apesar do país já ter ultrapassado os 654 mil casos registados e 33 mil mortes, com mais de 564 mil pessoas ainda a serem tratadas, milhares de manifestantes - muitos deles armados até aos dentes - juntaram-se para exigir o fim da quarentena, imposta no Michigan pela governadora Gretchen Whitmer.

“Prendam-na, prendam-na”, cantaram manifestantes, em Lansing, a capital do estado, ecoando um dos grandes slogans de Donald Trump nas eleições presidenciais 2016. Na manifestação, encabeçada pela Coligação Conservadora do Michigan, não faltaram os chapéus onde se lida “Make America Great Again”, enquanto as bandeiras norte-americanas eram omnipresentes: chegavam a estar estampadas em chapéus ou fatos.

“Estamos fartos de não poder comprar as coisas que precisamos, ir ao cabeleiro”, queixou-se uma manifestante, mostrando as suas raízes descoloradas ao Guardian. “É uma responsabilidade individual”, assegurou outro manifestante à WXYZ. “Os americanos são inteligentes o suficiente para tomar estas decisões por si mesmos”.

“A triste ironia com o protesto, é que eles não gostam das ordens para ficar em casa e podem ter causado a necessidade de prolongá-la”, disse a governadora do Michigan, lamentando que tantos tenham violado a distância mínima de segurança. Whitmer impôs das mais estritas medidas de quarentena no país. Ainda assim,já morreram mais de 1900 pessoas devido à covid-19 no Michigan.

Entretanto, ontem foram extendidas as medidas de isolamento social em muitos estados e cidades, incluíndo Nova Iorque, Washington e Los Angeles. Já o Presidente prepara-se para apresentar as suas orientações gerais para a reabertura da economia norte-americana, que será levada a cabo pelas autoridades estaduais.