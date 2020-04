Covid-19. APB define termos das moratórias dos créditos à habitação e consumo

Estão integrados no protocolo a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Santander Totta, o BPI, o Novo Banco, o Crédito Agrícola, o Montepio e o BIG.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) aprovou o modelo das duas moratórias para o crédito à habitação e ao consumo. Segundo os protocolos aprovados – e que será utilizado pelos maiores bancos portugueses –, a moratório do crédito à habitação será válida por seis meses, tal como acontece na moratória anunciada pelo Governo, enquanto a do crédito ao consumo, que não é contemplada pela iniciativa pública, é válida por 12 meses.

Para beneficiar deste apoio, os clientes terão de declarar perda de rendimentos superiores a 20%, em comparação com o período homólogo ou mês anterior, na sequência de situações decorrentes da pandemia de covid-19, sem necessidade de apresentação de prova. Apenas pode recorrer a este mecanismo quem não se encontre em situação de incumprimento – ou seja, com prestações em atraso nos últimos 90 dias. As moratórias englobam empréstimos contratados até dia 26 de março, e os pedidos podem de ser feitos até 30 de junho.

Em comunicado, a APB refere que “desde o início da crise do novo coronavírus, os bancos têm vindo a adotar medidas de apoio às famílias e empresas, através da aplicação de moratórias, isenção de comissões, concessão de financiamentos, em especial às empresas e setores de atividade mais afetados pela atual situação, e reforço dos apoios dados diretamente à sociedade portuguesa”. Estão integrados no protocolo a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Santander Totta, o BPI, o Novo Banco, o Crédito Agrícola, o Montepio e o BIG.