PSA de Mangualde garante estar pronta para retomar atividade

A PSA de Mangualde anunciou que o seu centro de produção está “pronto para retomar a atividade”, graças à implementação de medidas sanitárias reforçadas, já partilhadas com a Comissão de Trabalhadores.

A fabricante de automóveis francesa garante que a atividade será retomada de “forma gradual e segura”, em data a acordar com os trabalhadores – e que poderá ser já na próxima segunda-feira, dia 20. Em comunicado, a PSA de Mangualde refere que “o calendário para retomar a atividade, que se fará no contexto do diálogo social com a representação dos trabalhadores, ainda não está definido e terá em conta a capacidade de funcionamento permitida pelas autoridades para as empresas exercerem a atividade industrial e comercial”.

Para garantir o reinício de atividade, a PSA de Mangualde e os seus serviços médicos desenvolveram um protocolo de “medidas sanitárias reforçadas” que engloba “mais de 100 medidas” que envolvem todos os setores da unidade, desde o nível industrial aos serviços administrativos.

Recorde-se que a PSA de Mangualde suspendeu a atividade no dia 18 de março, na sequência da decisão de encerrar todas as fábricas do grupo na Europa na sequência da pandemia de covid-19.