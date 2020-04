Morreu Brian Dennehy, para sempre lembrado como o xerife de Rambo

O actor Brian Dennehy morreu, esta quinta-feira, aos 81 anos, de causas naturais, na sua casa no Connecticut, nos Estados Unidos.

Brian Dennehy participou em inúmeros filmes e séries de televisão. Mas talvez o seu papel mais marcante tenha sido o do xerife que persegue Sylvester Stallone em Rambo - A Fúria do Herói .

Dennehy fez cinema e também teatro, tendo vencido um Globo de ouro e conquistado seis nomeações para os Emmy.

A notícia foi confirmada pela sua família nas redes sociais.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3