Reportagem partilhada no programa de Cristina Ferreira alvo de críticas

Uma reportagem partilhada nas redes sociais d'O Programa da Cristina' sobre a realidade que os cemitérios enfrentam atualmente devido ao novo coronavírus, onde as cerimónias podem realizar-se no máximo com 10 pessoas, está a criar polémica entre os internautas. A reportagem também foi um dos destaques no programa da manhã desta quinta-feira.

"Não é propriamente o tema ideal para um programa que é visto por milhares de idosos, mas enfim. Escolhas", criticou um internauta. Uma seguidora do programa afirmou mesmo que proibiu a mãe, de 90 anos, de ver a SIC devido à reportagem. "Não se admite. Tenham juízo. Sejam felizes e tentem fazer os outros felizes. Se conseguirem", escreveu na caixa de comentário.

"Num telejornal tudo bem, agora no seu programa, que as pessoas procuram umas horas de manhã para estarem entretidas e rirem um pouco, isto é demasiado, muito forte. Estamos todos muito sensíveis e isto é forte demais, é cruel. Há dias que deixei de ver o seu programa porque é tudo sobre Covid-19, deviam aproveitar e continuar o conteúdo do programa que tinham", comentou outro internauta.

"Ficou contente por mostrar estas fotos?? Acha que as pessoas andam a sofrer pouco com o que se passa?? Sabe quanta ansiedade eu que estou na casa dos 80 estou a passar?? Será que os seus pais gostaram de ver? Só lhe peço que tenha um pouco mais de consideração pelas pessoas que lhe dão o dinheiro a ganhar", apelou uma seguidora da apresentadora.