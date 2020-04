Marcelo confirma presença nas celebrações do 25 de Abril que vão contar com 130 pessoas

Gabinete de Ferro Rodrigues garante que cerimónia será adaptada “quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista do número de convidados”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou, esta sexta-feira, que estará presente nas cerimónias do 25 de abril e do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na comunicação oficial, Marcelo já tinha revelado esta sua intenção, surge numa nota publicada no site da Presidência da República.

As cerimónias do 25 de abril no Parlamento serão realizadas com “um número exíguo de deputados e meramente simbólico de convidados”, lê-se no documento

Também esta sexta-feira a Assembleia da República fez saber que se estima que participem cerca de 130 pessoas na sessão solene do 25 de Abril, entre deputados e convidados, um número reduzido em relação às 700 personalidades que assistiram às cerimónias.

O gabinete do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, adiantou que a programação do dia, "um dos momentos altos da agenda parlamentar", será "naturalmente adaptado, quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista do número de convidados, embora sem perder de vista a dignidade da cerimónia".

Em relação ao 10 de Junho, a nota da Presidência refere que haverá uma “cerimónia simbólica em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, tendo as comemorações previstas na Madeira sido adiadas para o ano que vem, pois implicavam deslocação antecipada de centenas de militares e civis, num período de limitação na circulação e convivência de pessoas”.