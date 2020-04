Quase 110 mil pessoas estão infetadas com covid-19 no Reino Unido

Nas últimas 24 horas, morreram 861 pessoas infetadas com covid-19 no Reino Unido. No total, já foram registados 14.576 óbitos associados ao coronavírus, de acordo com o Ministério de Saúde britânico.

Houve ainda o registo de mais 5.599 casos esta sexta-feira, totalizando assim 108.692 casos de covid-19 no país. Trata-se de um crescimento da subida comparativamente aos números anteriores: Na quinta-feira, tinham sido registadas mais 861 mortes e 4.618 novos casos de pessoas infetadas.

O Reino Unido é um dos países com mais vítimas mortais da pandemia, depois dos EUA, Itália, Espanha e França. Para evitar a propagação do vírus, o Governo britânico anunciou, na quinta-feira, que vai prolongar por mais três semanas, pelo menos, o regime de confinamento obrigatório.