Campeão mundial inglês Norman Hunter morre vítima de covid-19

Norman Hunter morreu, esta sexta-feira, aos 76 anos, vítima do novo coronavírus.

O ex-defesa, campeão do mundo em 1966 por Inglaterra, estava internado desde a passada semana no hospital mas acabou por não resistir.

Hunter passou grande parte da sua carreira no Leeds United, onde esteve durante 14 épocas, e foi duas vezes campeão inglês pelo clube, em 1969 e 1974, antes ainda de representar o Bristol e o Barnsley.

Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76