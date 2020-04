Homem liga para INEM com dores no tórax e mente sobre estar infetado com covid-19. Pode vir a ser condenado a 8 anos de prisão

O homem foi questionado por uma médica, que se dirigiu à sua residencia, sobre se tinha ou não conhecimento de estar infetado com covid-19, ao que este respondeu que não.

Um homem de 57 anos foi acusado pelo Hospital de Santo António de propagar o novo coronavíurs, depois de ter ligado para o INEM, esta quarta-feira, com queixas de uma forte dor torácica e de ter mentido aos técnicos sobre estar infetado com covid-19. O facto de ter mentido pode levar à acusação de propagação de doença infecciosa, um crime que incorre numa pena de até oito anos de prisão.

O incidente ocorreu em Francos, na freguesia de Ramalde, de acordo com o Jornal de Notícias. O homem foi questionado por uma médica, que se dirigiu à sua residencia, sobre se tinha ou não conhecimento de estar infetado com covid-19, ao que este respondeu que não. Quando o homem chegou ao hospital, os profissionais de saúde aperceberam-se, através da consulta da sua ficha clínica, que este tinha realizado um teste à covid-19 no passado dia 3 de abril que tinha dado positivo.

Apesar de o INEM utilizar sempre proteção individual durante a fase de mitigação, esteja o utente infetado ou não, uma médica que esteve em contacto direto com o doente e dois bombeiros foram obrigados a ficar em quarentena.