Reencontro de casal em hospital está a tornar-se viral nas redes sociais: "Nenhum de nós conseguiu conter as lágrimas"

De acordo com vários testemunhos nas redes sociais, a distância em tempos de covid-19 tem custado a muitos casais, especialmente aos mais idosos, visto muitos não estarem separados há décadas. No entanto, depois da separação há o reencontro. E o de Rosa e Georgino, dois idosos que estiveram um mês sem se verem, está a tornar-se viral nas redes sociais.

O casal italiano, juntos há mais de 50 anos, foram infetados pelo novo coronavírus e estiveram internados num hospital em Cremona, na Lombardia, em quartos separados. Agora, que a fase mais crítica da doença foi ultrapassada por ambos, os profissionais de saúde decidiram organizar um reencontro entre o casal. E ninguém conseguiu conter as emoções.

"Giorgino é daquelas pessoas de quem é impossível não gostar. Nunca se lamenta e agradece sempre. A dada altura, confessou-nos a tristeza de ainda não ter podido voltar a casa, para perto da mulher”, contou Manuela Denti, médica no hospital, em declarações ao site Cremona Oggi. "Foi um daqueles momentos que não se esquecem. Nenhum de nós conseguiu conter as lágrimas. Abraçaram-se muito, trocaram palavras doces, foram dez minutos de ternura e de preocupação um com o outro”, acrescentou.