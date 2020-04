"One World: Together at Home". O festival histórico que visa combater a covid-19

"One World: Together at Home" é o nome do festival criado pela Organização Mundial da Saúde e a Global Citizen que junta vários nomes bem conhecidos da música internacional. O evento que terá a curadoria de Lady Gaga visa angariar fundos para o combate ao novo coronavírus e vai ser transmitido em streaming e por vários canais de televisão.

Em Portugal, o evento será transmitido será transmitido de sábado para domingo, no dia 19 de abril, a partir da meia-noite, pela MTV, TVI e a Rádio Comercial, em simultâneo.

Anitta, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Celine Dion, Shawn Mendes, Alicia Keys, Sam Smith, Usher e Pharrell Williams são os mais recentes nomes a confirmar a sua participação no evento - que também poderá acompanhar através das redes sociais de cada artista.

Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder são alguns dos outros artistas que também já estavam garantidos.