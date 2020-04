Príncipe William fala pela primeira vez sobre a batalha entre o príncipe Carlos e o novo coronavírus

William afirma estar preocupado com os avós, a rainha Isabel II e Fillipe de Edimburgo.

O príncipe William falou pela primeira vez sobre o seu pai, o príncipe Carlos, ter sido infetado com covid-19 e admitiu ter ficado assustado e imaginado o pior, em declarações à BBC. “Tenho de admitir, no início fique bastante preocupado, ele enquadra-se no perfil de alguém, que na idade em que se encontra, é altamente de risco”, afirmou o duque de Cambridge.

“O meu pai já teve muitas infeções respiratórias, gripes, e coisas desse género ao longo dos anos. Por isso, pensei para mim mesmo, se há alguém que consegue vencer isto, é ele”, admitiu. O que descansou William foi o facto do filho da Rainha Isabel II ter apresentado sintomas bastante leves da doença desde o ínicio.

Referindo-se à rainha Isabel II e a Fillipe de Edimburgo, que tem idades mais avançadas que o príncipe Carlos e fazem parte do grupo de risco, o duque mostra-se também preocupado mas diz que está a ser feito " tudo para assegurar que estejam isolados e protegidos”, sublinhou.