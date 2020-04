Will Smith acusado de violação por ator da Disney

O ator Orlando Brown, de 32 anos, que ficou conhecido pelo papel “Eddie" em“ That‘s so Raven", interpretado em criança, na Disney, publicou um vídeo, visivelmente alterado, onde revela ter sido violado pelo também ator Will Smith.

“Violaste-me quando era criança e ainda tentas livrar-te disso! Como assim? Sempre que te vejo quero cortar-te o pescoço“, acusa.

Brown vai ainda mais longe e alega que o protagonista do filme 'The Pursuit of Happyness' (Em Busca da Felicidade) terá violado mais membros da sua família - e que o abuso sexual de que terá sido vítima foi combinado com o cantor Michael Jackson.

Nas redes sociais vários seguidores entraram de imediato em defesa do ator de Hollywood mas houve também quem acreditasse nas acusações.

Orlando Brown é conhecido pelas polémicas em que se tem envolvido, tendo sido preso por violência doméstica, posse de drogas, além de ter sido também detido por conduzir embriagado.