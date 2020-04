Carlos Carreiras: "Em Cascais não vou permitir que haja as normais comemorações do 25 de abril, do 1º de maio e do 10 junho"

"O presidente da Câmara Municipal de Cascais não é irresponsável para com os seus munícipes", diz o autarca do PSD

Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, publicou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais onde afirma que não permitirá as habituais comemorações do 25 de abril, 1o de maio e 10 de junho no município que preside.

Carreiras adianta que não é irresponsável para com os seus munícipes e considera ofensivo manter as comemorações neste "momento negro" de pandemia covid-19.

O autarca do PSD promete que, em 2021, estas datas serão celebradas ainda com "mais vigor e energia".

A decisão de a Assembleia da República manter a sessão solene do 25 de Abril no parlamento teve o apoio da maioria dos partidos: PS, PSD, BE, PCP e Verdes.