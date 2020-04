Caiu do céu uma estrela

Enfim, como um cidadão normal na hora de regresso à normalidade possível em tempo de covid-19, com o estado de emergência em vigor e as regras de confinamento ainda muito rigorosas.

No entretanto, nos últimos dias, o primeiro-ministro deu mais do que uma mão cheia, quase duas, de entrevistas e fez outras tantas mensagens ao país, uma das quais com o ministro da Educação ao lado, em duplicado, pela necessidade de corrigir o erro de uns imponderados aperto de mão e abraço transmitidos em direto para todo o país – e vá de sair filme para o YouTube, para as redes sociais e para as televisões, do primeiro-ministro com gel desinfetante na mão partilhado com Tiago Brandão Rodrigues após o pedido de desculpas viral.