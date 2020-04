É muito cedo para cantar vitória

É natural: as televisões falam 24 horas por dia da covid-19, mostram imagens terríveis de camionetas do exército transportando caixões porque os carros funerários não chegam para as encomendas; mostram imagens dos hospitais que parecem retiradas da ficção científica, com médicos vestidos de astronautas a cuidarem de pessoas moribundas; mostram médicos a falar do estado de exaustão em que se encontram, da falta de meios, da necessidade de terem de escolher entre os que salvam e os que deixam morrer sem tratamento; mostram pessoas que se salvaram mas contam o inferno que viveram; mostram funerais em que os mortos vão sozinhos, sem ninguém a acompanhá-los, com o caixão transportado por dois funcionários vestidos de branco, quais almas penadas, cobertos dos pés à cabeça com toucas, máscaras e luvas.

E as pessoas olham para aquilo e acham que é o fim do mundo.

Tenho-me esforçado nesta coluna por manter a cabeça fria e olhar para os factos com alguma racionalidade.

Perante a ameaça do coronavírus, poderiam adotar-se, em teoria, duas atitudes extremas: uma, não fazer nada e deixar a vida continuar a decorrer normalmente; a outra, obrigar toda a gente, sem exceção, a ficar em casa.

Nenhuma delas era viável, por razões óbvias.

