Arteta sobre a fotografia de Eusébio na estante: "É um jogador que admiro"

Esta sexta-feira, Mikel Arteta estava em direto nas redes sociais do Arsenal quando surgiu uma fotografia de Eusébio com a Bota de Ouro de 1973 na estante do técnico dos gunners.

"É um jogador que admiro. Um amigo deu-me umas chuteiras que ele utilizou quando jogava em Portugal", justificou Arteta.

