"As medidas impopulares não são uma escolha"

Esta carta foi assinada por personalidades de diferentes áreas, desde profissionais de saúde até músicos. O que significa esta pluralidade?

Significa que há muitos portugueses preocupados com a salvaguarda da saúde pública e ao mesmo tempo com a economia. Empresários e sindicalistas, muitos médicos e profissionais da área da saúde, da academia e da economia que recusam uma visão antagónica entre saúde pública e economia, mas que acima de tudo não querem que esta pandemia acabe com o nosso modelo de sociedade aberta, plural, com justiça e coesão social. É importante lançar este debate e conseguir encontrar as melhores soluções que garantam, sempre e em primeiro lugar o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos portugueses.

É possível prever qual é o momento mais indicado para começar a aliviar as restrições e regressar a uma certa normalidade como pedem os subscritores desta carta?

Desde o momento em que a carta foi escrita até hoje já surgiram factos novos. Ainda bem que foi possível lançar este debate. O Governo já avançou com a possibilidade de se retomarem mais serviços a partir de maio. Concordo com a necessidade de reforçar a capacidade de resposta de equipamentos de proteção individual e de reforçar as redes de transportes públicos. Isso permite iniciar esse regresso. Parece-me um bom indicador.

