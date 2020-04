França. Sábado marcado por taxa de letalidade mais baixa do mês

642 pessoas morreram nas últimas 24 horas em França, elevando o número total de óbitos para 19.323, de acordo com as autoridades de saúde françesas. Comparativamente aos dados de ontem, ocorreu uma subida de 3,44% na taxa de letalidade, a mais baixa do mês de abril.

Desde o dia 1 de março morreram 11.842 pessoas em meio hospitalar e 7.481 óbitos em lares de idosos. 30.639 pessoas estão hospitalizadas devido à covid-19, das quais 5.833 estão nos cuidados intensivos, um número que tem vindo a diminuir.

De acordo com o Worldometers, 147.929 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus no país. França é o quarto pais do mundo com maior registo de óbitos e de casos de covid-19.