Madeira impõe cerca sanitária em concelho de Câmara de Lobos

As autoridades regionais da Madeira impuseram uma cerca sanitária no concelho de Câmara de Lobos, durante um período de 15 dias, depois de dez residentes terem testado positivo no teste de despiste à covid-19. Segundo a Lusa, a cerca irá ser implementada a partir das 00h00 de domingo.

“A freguesia de Câmara de Lobos encontra-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada, com elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local, quer a nível regional”, afirmou o líder do executivo regional, Miguel Albuquerque.

Todas as pessoas infetadas com o novo coronavírus moram no mesmo bairro e estiveram em contacto com duas pessoas que viajaram do continente português, em março. Apesar de terem cumprido o período de quarentena, só acusaram positivo à covid-19 mais tarde e acabaram por infetar outros membros da população.

As 10 pessoas infetadas estão isoladas num hotel. Há 40 pessoas que estão sob suspeita e vão ser submetidas a testes de despiste.