Segundo período do Estado de Emergência com mais detenções mas com menos estabelecimentos encerrados

Durante o segundo período do Estado de Emergência, que teve início no dia 3 de abril e terminou às 23h59 de sexta-feira, dia 17 de abril, foram detidas 184 pessoas pelo crime de desobediência. Nas últimas 24 horas, foram detidas 7 pessoas no último balanço feito pelas autoridades.

Das 184 detenções, 44 pessoas foram detidas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 80 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 19 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 1 por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, 1 por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços, 10 por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar. Além das detenções, 432 estabelecimentos foram encerrados por incumprimento das normas estabelecidas pelo Governo.

Recorde-se que no primeiro período do Estado de Emergência, que teve início no dia 22 de março e findou no passado dia 2, foram detidas menos pessoas - 108. Por outro lado o número de estabelecimentos encerrados foi muito maior no primeiro período do Estado de Emergência - 1.708.