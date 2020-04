Expressão ‘vírus chinês’ gera indignação. Chineses querem que juiz se retrate

A Liga dos Chineses de Portugal escreveu ao Conselho Superior da Magistratura dizendo estar indignada com um tribunal nacional que se referiu ao novo coronavírus como o «vírus chinês». Diz mesmo que o juiz 18 do Tribunal Central Criminal da Comarca de Lisboa seguiu num despacho judicial o exemplo de Donald Trump.

«Não fomos capazes de qualificar se o termo contém o sentido de ‘Discriminação Racial ou alguma tendência xenófoba e/ou se apenas o magistrado judicial se deixou influenciar pela afirmação do presidente Americano’, mas devíamos e temos de procurar o verdadeiro sentido desta afirmação», pedem na carta a que o SOL teve acesso.

A terminar a missiva, assinada pelo presidente da Liga dos Chineses de Portugal, Y Ping Chow, apela-se à intervenção do órgão de disciplina dos juízes: «Sendo o Conselho Superior da Magistratura, uma instituição credível e a Magistratura Judicial respeitada por toda a comunidade chinesa, gostaríamos de consultar V. Exa. a fim de saber se houve erro na escrita por parte do Juiz 18 do Central Criminal de Lisboa».