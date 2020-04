Ator Nick Cordero sofre amputação da perna após complicações provocadas pela covid-19

Antes de o ator amputar a perna, a sua mulher já havia avançado com essa possibilidade. Nick estava em coma e com problemas de circulação nos membros, por isso, passou a receber anticoagulantes, mas o tratamento causou hemorragia interna nos intestinos e problemas na sua pressão arterial.

Nick Cordero teve de amputar a perna direita após complicações devido à covid-19, revelou a mulher do ator, de 41 anos.

No Instagram, Amanda Kloots explicou que a perna do marido teve de ser amputada, depois de este ter sido operado de urgência à perna direita para tentar resolver um problema com o fluxo sanguíneo.

"Tivemos notícias difíceis ontem. Resumindo, tivemos problemas com a perna direita do Nick, Cujo sangue coagulou (…) Não deu certo a cirurgia", começou por revelar.

"Deixaram-no em aparelhos anticoagulantes, mas acabou por gerar novas complicações, como o aumento da pressão e hemorragia interna nos seus intestinos. Foi retirado do anticoagulante, mas a coagulação sanguínea apoderou-se da perna direita dele. Portanto, foi necessário optar pela amputação", acrescentou.

Recorde-se que recentemente tinha sido revelado que o ator, conhecido por produções na Broadway e pela série 'Law & Order', estava em estado crítico numa Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital nos EUA devido à covid-19.