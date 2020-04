Peça de Bordalo II à venda em leilão solidário da Cabral Moncada

A Cabral Moncada Leilões e Bordalo II em parceria para leilão solidário. Hubb - Humans Before Borders, que visa apoiar ONG's médicas, está a realizar uma campanha intitulada A solidariedade não faz quarentena'.

Bordalo II e a Cabral Moncada Leilões associam-se para apoiar a campanha de angariação de fundos da Hubb - Humans Before Borders: ‘A Solidariedade Não Faz Quarentena ’, realizando um leilão solidário de uma obra do artista portugês.

A peça ‘Young Black Panther’ foi concebida e executada de propósito para a causa. O montante alcançado na venda no leilão online da Cabral Moncada reverterá integralmente para a Hubb - Humans Before Borders, que visa apoiar ONG médicas.

Assim, a Cabral Moncada Leilões prescinde integralmente das comissões que lhe seriam devidas pelo comprador e pelo vendedor.

O leilão online decorre de 21 a 27 de abril e pode ser acompanhado aqui

A obra foi colocada em leilão com base de € 5.000 e está neste momento licitada até € 13.500.

Fotografia de Miguel Portelinha

“Young Black Panther” – da série "Small Trash Animals", inclui-se na categoria "Neutral", na qual o artista utiliza materiais descartados ("lixo") como matéria-prima, numa base de madeira texturada reaproveitada.

À assemblage são acrescentadas camadas de tinta, algumas esfumadas, pinceladas, escorrimentos e salpicos até conseguir a expressividade do animal representado. O objetivo é, como habitualmente na obra do artista, criar imagens de animais utilizando para os representar aquilo que os mata: o desperdício, a contaminação, a poluição, e o "lixo" no geral.