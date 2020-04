Malato critica publicação de Lili Caneças e socialite responde: "O meu dinheiro ganhei-o … tal como tu"

De quarentena, Lili Caneças continua a partilhar vários detalhes do seu dia-a-dia e, esta segunda-feira, mostrou o seu jantar e agradeceu ao restaurante que lhe forneceu a refeição.

“Obrigada querido Pedro, as lulas recheadas estavam uma delícia, há 1 mês e meio que me dás de jantar. A quarentena, para mim, com o teu serviço de catering, tem sido muito mais fácil!!!”, escreveu na legenda da publicação.

Contudo, a publicação da socialite parece não ter agradado a todos, como foi o caso de José Carlos Malato que fez questão de comentar.

“Um pouco de contenção não lhe fazia nada mal, neste mundo em que vivemos. Há tanta gente a passar mal. Senti vergonha alheia com este post. It’s too much! (Já é demais!)”, escreveu o apresentador.

Um comentário que teve a resposta de Lili Caneças. “Sempre gostei imenso de ti, queres que eu tenha vergonha de pagar 5 € por este prato? Mais barato só o MCDonalds… eu respeito a tua vida, o meu dinheiro ganhei-o … tal como tu…”, respondeu.

