Nasceu em Itália um bebé que testou positivo para Covid-19

A mãe da criança também tinha a infeção e deu à luz com 38 graus de febre.

Nasceu na semana passada no hospital Beauregard, na comuna italiana de Aosta, uma criança que testou positivo para o coronavírus.

Segundo a informação avançada pela agência de notícias italiana ANSA, o nascimento ocorreu na noite entre quinta e sexta-feira da semana passada. A mãe também testou positivo à Covid-19 e deu à luz com 38 graus de febre.

O resultado ao teste foi comunicado à família no dia seguinte ao nascimento. De acordo com a imprensa italiana, o bebé está bem e é assintomático Por segurança, a criança será mantida em observação, isolada junto com a mãe, durante 15 dias.

Dentro do hospital Beuregard, o internamento nas enfermarias de obstetrícia e pediatria foi reorganizado e o hospital vai oferecer testes a todas as mãos num estado avançado de gravidez.

O departamento de obstetrícia e ginecologia do hospital Beauregard ativou um protocolo operacional desde a semana passada, que prevê a execução de testes para a Covid-19 a mulheres grávidas na trigésima oitava ou trigésima nona semana de gestação.