Um mês depois de ter sido internada centenária belga vence infeção

Uma mulher belga de 103 anos infetada com o novo coronavírus saiu hoje da unidade de cuidados intensivos de um hospital em Oostduinkerke, na província da Flandres Ocidental, onde permaneceu cerca de um mês.

A centenária contraiu a doença covid-19 no final de março depois de uma cirurgia a um joelho, tendo ficado internada e isolada no hospital em Oostduinkerke desde o diagnóstico.

Esta terça-feira, dia 21 de abril, a doente teve alta da unidade de cuidados intensivos daquele país, onde tinha sido a primeira doente de covid-19 a ser admitida desde o início da pandemia, informou a agência noticiosa Belga.

"Esta história é uma história de esperança e de dedicação de toda a nossa equipa", afirmou o diretor-geral daquele centro hospitalar, Gerd Callewaert.

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 170 mortes associadas ao novo coronavírus, incluindo muitos casos suspeitos em residências para idosos.

Com 11 milhões de habitantes, o novo coronavírus causou até agora mais de 5.000 mortes na Bélgica, o que coloca o país no topo da tabela de mortes per capita na Europa.