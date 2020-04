Novo Banco cria "ferramentas" para esclarecer clientes sobre linhas de crédito e moratórias

O Novo Banco criou um email e uma linha “Via Verde” para clientes empresas, pequenos negócios e particulares poderem esclarecer dúvidas sobre linhas de crédito e moratórias no âmbito de pandemia de covid-19.

Com o objetivo de prestar sempre um serviço de excelência aos seus clientes, o Novo Banco criou uma mail-box e uma linha de atendimento prioritária no contact center “Via Verde” para que os clientes empresas, pequenos negócios e particulares possam esclarecer dúvidas sobre os seus processos de candidatura às linhas de crédito e às moratórias no âmbito da pandemia de covid-19.

Além do atual email (satisfacao@novobanco.pt), é agora também disponibilizada uma mail-box especifica (com o endereço duvidas.covid19@novobanco.pt) e uma linha de atendimento prioritário no contact center. Desta forma, o Banco pretende responder o mais rapidamente possível a todas dificuldade e dúvidas que possam surgir durante o processo de candidatura e execução das linhas de crédito e moratórias disponibilizadas pelo Estado.

A presente linha de dúvidas será monitorizada pela área de Gestão da Qualidade e controlada pelo departamento de compliance, ficando o seu controlo na direta dependência dos administradores comerciais e do próprio CEO. O Banco passará a dar nota quantitativa da evolução das conclusões da análise desta linha mensalmente ao mercado.