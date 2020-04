Ovelhas aproveitam ausência de pessoas para visitar McDonald’s no País de Gales

Não é a primeira vez que nesta quarentena surgem imagens que mostram que os animais estão a aproveitar a ausência de pessoas para explorar as cidades. Em Ebbw Vale, no País de Gales, os habitantes já estão habituados à presença de animais em algumas zonas, mas desta vez, as ovelhas foram as protagonistas de uma imagem que já está a dar que falar.

Ao sair de casa para ir às compras, Andrew Thomas foi supreendido com um rebanho de ovelhas junto o McDonald’s local , que se encontra fechado, e decidiu captar o momento.

“Vi as ovelhas e tirei uma fotografia para pôr no Facebook como uma piada depois de ver as pessoas a fazerem publicações sobre os desejos por McDonald’s”, disse à CNN.

A imagem, que já foi partilhada milhares de vezes, não demorou a ser notícia na imprensa internacional e mostra algumas das ovelhas a aproveitar a relva junto ao resturante para se alimentarem.