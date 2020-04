Como planear as compras e diminuir riscos no supermercado? Siga os conselhos da DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou, esta terça-feira, várias recomendações para planear as idas ao supermercado e a evitar deslocações frequentes aos estabelecimentos comerciais.

A autoridade de Saúde apela à compra responsável com quantidades adequadas e sem exageros e realça que a primeira dica é fazer uma lista de compras organizada tendo em conta: Os alimentos que ainda tem disponíveis em casa; A capacidade de armazenamento no frigorífico; As diferentes refeições que pretende fazer e a inclusão maioritariamente de diferentes grupos da Roda dos Alimentos, respeitando as proporções recomendadas.

De seguida, deve ser feito um planeamento das "refeições que vai fazer usando os alimentos que tem em casa" e só depois, é que deve planear mais refeições acrescentando os produtos que lhe faltam na lista de compras.

Os próximos passos dizem respeito ao momento da compra. De forma a minimizar o risco de infeção para si e para os outros deverá, segundo a DGS: Evitar o manuseamento de alimentos a não ser para os colocar no carrinho de compras; Cumprir as distâncias de segurança e, se o espaço não o permitir, utilizar máscara; Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos. Higienizar as mãos antes e depois das compras e adotar as medidas gerais de etiqueta respiratória.

Resumidamente deve optar por alimentos que tenham prazo de validade maior, alimentos que se caracterizem por um elevado valor nutricional e assegurar a compra de alimentos frescos, como fruta e hortícolas.