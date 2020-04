Donald Trump deseja as melhoras a Kim Jong-un

O estado de saúde do líder da Coreia do Norte é um dos segredos de estado mais bem guardados e apenas um círculo muito pequeno tem acesso à informação.

Donald Trump desejou as melhoras a Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, depois de ter sido noticiado que este estava em estado grave depois de ter sido submetido a uma operação cardiovascular.

"Só quero dizer a Kim Jong-un que lhe desejo as melhoras. Se o seu estado de saúde é o mencionado nos meios de comunicação social é uma situação muito preocupante", afirmou o Presidente norte-americano, citado pela AFP.

Kim faltou às comemorações do aniversário do seu avô, um dos eventos mais importantes do país, no passado dia 15 de abril, o que deixou a população e a comunidade internacional suspeita. O Daily NK, um jornal online da Coreia do Sul que aborda as situações que se passam na Coreia do Norte, noticiou que Kim foi submetido a uma operação do sistema cardiovascular no passado dia 12, devido ao "tabagismo excessivo, obesidade e excesso de trabalho". Desde então Kim Jong-un não foi visto em nenhum evento público.

No entanto, o Governo sul-coreano desmentiu as notícias. "Não temos nada que confirme os relatórios mediáticos sobre os problemas de saúde do Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e não foi detetado nenhum movimento atípico dentro da Coreia do Norte", disse Kang Min-seok , porta voz do Presidente da Coreia do Sul, num comunicado citado pelo Wasshington Post.

O estado de saúde do líder da Coreia do Norte é um dos segredos de estado mais bem guardados e apenas um círculo muito pequeno tem acesso à informação. Logo, as especulações sobre se Kim está ou não bem de saúde continuam.