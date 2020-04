Borrego à borla

Dizem-me que o anúncio já foi retirado, e até com desculpas públicas da TV que o passou. Penso que foi uma boa ideia, retirá-lo, sobretudo para a empresa em nome do qual foi feito, e que me pareceu só perder com ele – além do custo que teve.

Lembram-se? Era uma tal Isabel Correia Pinto (espero não me enganar no nome), que dizia ser directora do Pinto Doce, e que afirmava estar a ajudar os portugueses produtores e consumidores, indo comprar àqueles o que eles não conseguiamvender. E para ilustrar bem, aparecia uma voz-off a anunciar carne de borrego a 3,99€ o KG. A minha mulher, que pertence e uma família de produtores agrícolas e foi ela própria agricultora, indignou-se logo. Mas o que me levou a escrever este texto, foi ter lido um outro sobre o assunto de Pedro Garcias, colunista de vinhos no Fugas, do Público, e agricultor.

Segundo essa tal Isabel Correia Pinto (se não me engano no nome), o Pingo Doce, para oferecer a carne de borrego, e outros produtos que os produtores agrícolas tinham dificuldade em escoar, a preços aprazíveis para os consumidores, propunha-se pôr os produtores agrícolas nacionais, que ainda por cima dizia saber onde estavam, em situação ainda pior, oferecendo-lhes preços ridículos pelos seus produtos, muito longe dos preços de custo. Numa palavra, aproveitava-se desta situação, já por si difícil para todos.

por Pedro d'Anunciação