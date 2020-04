Efemérides de 22 de Abril

1418 Encerrou-se há 602 anos o Concílio de Constança (o 16º ecuménico, que se iniciara em 1414), que resultou no fim do Grande Cisma do Ocidente.

1500 Data oficial, há 520 anos, da ‘descoberta’ do Brasil.

1529 Portugal e a Espanha assinaram há 511 anos o Tratado de Saragoça, que definia os interesses dos dois países no Pacífico.

1821 D. João VI (1767-1826, regente quando D. Maria I foi declarada incapaz, entre 1752 e 1826)) delegou a regência do Brasil no filho D. Pedro (1798-1834, o IV de Portugal).

1912 Foi lançada há 108 anos pelos bolcheviques, em São Petersburgo, a primeira edição do novo Pravda (A Verdade), seu órgão oficial e durante muitos anos o principal diário russo.

1955 Greve dos trabalhadores da CUF, há 65 anos, contra a intensificação do horário e a degradação das condições de trabalho.

1962 Eusébio (1942-2014), o mais célebre avançado do Benfica, marcou há 17 anos o seu primeiro golo ao FC Porto.

1984 O Domingo de Páscoa foi celebrado há 36 anos na URSS e na China.

2003 A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito, há 17 anos, às contasbancárias na Suíça do antigo ministro das Cidades Isaltino Morais.

2006 O jornal Público noticiou há 14 anos que o Ministério Publico apresentou ao Banco de Portugal provas da existência de irregularidades na utilização de paraísos fiscais, por parte de quatro bancos e duas sociedades financeiras.

2007 Entrou em vigor há 13 anos a nova lei da Interrupção Voluntária da Gravidez.

2010 Carlos Costa foi nomeado há 10 anos para substituir Vitor Constâncio, no cargo de governador do Banco de Portugal.

2013 As regras mais apertadas de acesso e de cálculo do subsídio de desemprego implementadas por Pedro Mota Soares (CDS), reduziram substancialmente o seuvalor médio.

2018 A atriz israelo-americana Natalie Portman recusou receber prémio Genesis, há 2 anos, por não querer ser associada ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.