Homem de 47 anos encontrado morto em apartamento na cidade de Braga

Foi um colega de trabalho da vítima que alertou as autoridades para o seu desaparecimento.

Um homem de 47 anos foi encontrado morto no seu apartamento, em Braga, na noite desta terça-feira. Depois de não conseguir contactar com a vítima, um colega de trabalho decidiu alertar as autoridades para a situação.

Os bombeiros de Braga dirigiram-se à casa do homem, onde este já se encontrava sem vida. A vítima tinha-se dirigido ao hospital, no domingo, depois de ter sofrido uma queda.

A Brigada de Investigação Criminal da PSP esteve no local para recolher evidências e conseguir explicar o que levou à morte do indivíduo.