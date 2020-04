Quase 90 mil pessoas já recuperaram da covid-19 em Espanha

Nas útimas 24 horas, morreram 435 pessoas vítimas da covid-19 em Espanha. Este número representa uma ligeira subida face ao número do boletim do dia anterior. No total, 21.717 pessoas morreram infetadas pelo novo vírus no país vizinho.

Houve ainda registo de mais 4.211 novos casos, o que representa também um aumento relativamente a terça-feira. Existem 208.389 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha.

Por outro lado, 85.915 pessoas conseguiram vencer a doença e encontram-se recuperadas.

Espanha é o segundo país do mundo onde se registam mais casos, depois dos Estados Unidos, e o terceiro onde ocorreram mais óbitos devido à covid-19, depois dos EUA e Itália.