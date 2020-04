Meninas foram impedidas de assistir ao nascimento do irmão e prepararam uma surpresa para a família

O coronavírus obrigou os países a tomar medidas de contenção para impedir a propagação da covid-19. Tal levou a que várias pessoas, como mulheres em trabalho de parto, tivessem que dirigir-se aos hospitais sozinhas ou acompanhadas apenas por uma pessoa.

Addison, Kennedy e Cora foram impedidas de assistir ao nascimento do seu primeiro irmão Brock. A mãe das meninas teve autorização apenas para levar o seu marido consigo. Mas isso não impediu as meninas de festejarem a chegada do irmão.

As meninas decidiram surpreender os pais, dirigiram-se ao parque de estacionamento do hospital, no Louisiana, nos EUA, e ergueram uma faixa, com a ajuda dos avós, onde se pode ler "amamos-te Brock". O momento foi registado pelo pai das crianças e partilhado nas redes sociais.