"Em breve vamos festejar no Marquês", afirma Luís Filipe Viera

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, enviou uma carta aos sócios do clube, onde deixou uma mensagem de otimismo numa altura em que o país enfrenta uma crise devido ao novo coronavírus e os campeonatos de futebol estão parados. O líder do clube garantiu ainda aos adeptos que "em breve" irão "festejar no Marquês".

"Todos sonhamos com o regresso à normalidade, à emoção dos golos ou aos reencontros daquele sentir único que nos faz diferentes. [...] Estou certo de que em breve voltaremos a estar próximos, a encher estádios e pavilhões, a vibrar com o trabalho das nossas equipas e [...] a sentir a nossa mística. Voltaremos em breve a festejar no Marquês", pode ler-se na carta assinada por Luís Filipe Viera.

O presidente do clube afirma ainda que o clube está tranquilo, devido ao trabalho "realizado ao longo destes anos". "Já demos provas disso no passado. Será assim no futuro", garantiu.

Luís Filipe Vieira agradeceu ainda aos profissionais de saúde que estão na linha da frente de combate à covid-19 e abordou a solidariedade do Benfica para com os hospitais portugueses. "Todos sabemos como esta epidemia tem trazido luto e sofrimento a muitas famílias e lares no nosso país e no resto do Mundo. A todos neste momento de dor quero deixar um voto de apoio, afeto, e solidariedade benfiquista. Desde a primeira hora o Benfica associou-se a todas as medidas e iniciativas sugeridas pelas entidades oficiais e disponibilizou-se para ajudar no combate a esta pandemia na medida dos seus recursos e capacidades", explicou.